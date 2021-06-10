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Пензенец задержан за развратные действия в отношении подростков

09:05 | 10.06.2021 | Криминал

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Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия» возбуждено в Пензе в отношении 36-летнего мужчины. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Пензенец задержан за развратные действия в отношении подростков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в апреле 2021 года обвиняемый пригласил к себе домой двух ранее знакомых 15-летних подростков, где без применения насилия совершил в отношении них развратные действия путем демонстрации им видео интимного характера, обсуждения с несовершеннолетними сексуальных тем и выполнения иных действий. При этом часть своих противоправных деяний обвиняемый фиксировал на видео», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления сексуального характера и закрепление доказательственной базы», — добавили в управлении.

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