Зареченец предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому Криминал

Заречный, 10 июня 2021. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1981 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 23 марта 2021 года обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, проживающему в доме по улице Братской в городе Заречном, где в компании троих мужчин, включая хозяина квартиры, начал распивать спиртное. В ходе общения между обвиняемым и одним из знакомых произошла ссора, поскольку злоумышленник заподозрил его в краже денежных средств, оставшихся после приобретения алкоголя. В результате обвиняемый схватил металлическую трость и нанес ею не менее 15 ударов по голове и телу оппонента», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что хозяин квартиры в этот момент спал, а другой приятель ушел в магазин.

«Мужчина 1961 года рождения на следующий день скончался в больнице от тупой травмы живота, осложнившейся массивной кровопотерей», — уточнили в следственном управлении.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.