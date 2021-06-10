EN
19:38:43 Четверг, 10 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Зареченец предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому

16:10 | 10.06.2021 | Криминал

Печать

Заречный, 10 июня 2021. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1981 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Зареченец предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 23 марта 2021 года обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, проживающему в доме по улице Братской в городе Заречном, где в компании троих мужчин, включая хозяина квартиры, начал распивать спиртное. В ходе общения между обвиняемым и одним из знакомых произошла ссора, поскольку злоумышленник заподозрил его в краже денежных средств, оставшихся после приобретения алкоголя. В результате обвиняемый схватил металлическую трость и нанес ею не менее 15 ударов по голове и телу оппонента», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что хозяин квартиры в этот момент спал, а другой приятель ушел в магазин.

«Мужчина 1961 года рождения на следующий день скончался в больнице от тупой травмы живота, осложнившейся массивной кровопотерей», — уточнили в следственном управлении.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новости партнеров
Читайте также
Защитник «Дизеля» Зигурдс Подзиньш пройдет просмотр в «Северстали» «Термодом» направил около 10 млн. рублей на благоустройство сквера на улице 8 Марта в Пензе
Обвиняемый в развращении подростков пензенец заключен под стражу В Пензенской области за сутки подтверждено 74 случая заражения коронавирусом
«ЭнергосбыТ Плюс» объявил конкурс среди УК и ТСЖ Угнанный в Санкт-Петербурге автомобиль обнаружен в Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама