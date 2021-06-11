В Пензе перед судом предстанет мужчина, ударивший врача и угнавший машину скорой помощи Криминал

Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. 41-летний житель Пензы, ударивший врача и угнавший автомобиль скорой помощи, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«По версии следствия, в ночь на 23 апреля 2021 года житель Пензы, находившийся в салоне автомобиля скорой медицинской помощи, умышленно нанес врачу анестезиологу-реаниматологу ГБУЗ «ПОССМП» не менее одного удара ногой в область грудной клетки, чем причинил ему легкий вред здоровью. Затем злоумышленник прошел через салон автомобиля скорой помощи в кабину водителя и нанес ему не менее одного удара руками в область плеча, причинив физическую боль и телесные повреждения в виде кровоподтека правого плеча, от чего водитель выпал из кабины автомобиля на улицу. Обвиняемый сел на водительское кресло и начал движение», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина свою вину не признал.

«В ходе следствия [он] пояснял, что ночью с 22 на 23 апреля 2021 года его 82-летнему отцу стало плохо и ему вызвали скорую помощь. Он также выехал к родителям на улицу Карпинского, 37. Реанимобиль уже стоял у их дома. Медицинские работники приняли решение о госпитализации его отца. Он помог вынести больного к машине, а затем забрался в салон скорой помощи для его сопровождения. Медицинские работники просили его покинуть салон реанимационного автомобиля, но он не пожелал этого сделать. Водитель скорой по своей воле покинул место за рулем, и тогда он решил сам отвезти отца в больницу, для чего сел за руль и проехал около 10 метров. Затем он остановил автомобиль и покинул его, предоставив медицинским работникам», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что после вручения мужчине обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.