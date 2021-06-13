Пензенец подозревается в краже денег и документов из «ГАЗели» на улице Антонова Криминал

Пенза, 13 июня 2021. PenzaNews. Житель Пензы подозревается в краже документов и денег в сумме 23 тыс. рублей из автомобиля «ГАЗель», припаркованного водителем из Заречного на улице Антонова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей случившегося. Кинолог со служебной собакой обследовал территорию, где было совершено преступление. Участковыми уполномоченными полиции УМВД России по городу Пензе был установлен 34-летний пензенец, подозреваемый в совершении данного преступления. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

«По его словам, он находился рядом с автомашиной и видел, как заявитель вышел, забыв закрыть дверь на замок. После этого он воспользовался возникшим моментом и совершил кражу. Портмоне с документами подозреваемый бросил в мусорный контейнер, а денежные средства оставил себе», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что у злоумышленника было изъято более 22 тыс. рублей, а остальные деньги он успел потратить.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», — уточняется в пресс-релизе.