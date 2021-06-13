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Пензенец подозревается в краже денег и документов из «ГАЗели» на улице Антонова

14:12 | 13.06.2021 | Криминал

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Пенза, 13 июня 2021. PenzaNews. Житель Пензы подозревается в краже документов и денег в сумме 23 тыс. рублей из автомобиля «ГАЗель», припаркованного водителем из Заречного на улице Антонова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Пензенец подозревается в краже денег и документов из «ГАЗели» на улице Антонова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей случившегося. Кинолог со служебной собакой обследовал территорию, где было совершено преступление. Участковыми уполномоченными полиции УМВД России по городу Пензе был установлен 34-летний пензенец, подозреваемый в совершении данного преступления. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

«По его словам, он находился рядом с автомашиной и видел, как заявитель вышел, забыв закрыть дверь на замок. После этого он воспользовался возникшим моментом и совершил кражу. Портмоне с документами подозреваемый бросил в мусорный контейнер, а денежные средства оставил себе», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что у злоумышленника было изъято более 22 тыс. рублей, а остальные деньги он успел потратить.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», — уточняется в пресс-релизе.

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