В Кузнецке выявлена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей Криминал

Кузнецк, 14 июня 2021. PenzaNews. Поддельная купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена в Кузнецке Пензенской области в инкассаторской сумке при поступлении выручки магазина сотовой связи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

«Полицейскими было установлено, что рабочее место кассира магазина аппаратом для определения подлинности купюр не оборудовано», — сказано в тексте.