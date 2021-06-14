EN
18:41:26 Понедельник, 14 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке выявлена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей

14:13 | 14.06.2021 | Криминал

Печать

Кузнецк, 14 июня 2021. PenzaNews. Поддельная купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена в Кузнецке Пензенской области в инкассаторской сумке при поступлении выручки магазина сотовой связи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Кузнецке выявлена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

«Полицейскими было установлено, что рабочее место кассира магазина аппаратом для определения подлинности купюр не оборудовано», — сказано в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Предсезонные сборы «Дизеля» пройдут в Пензе В Спасском районе мужчина подозревается в краже 45 плиток шоколада
В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом Женщина лишилась крупной суммы в надежде получить подарок от знакомого по переписке
Пензенец подозревается в краже денег и документов из «ГАЗели» на улице Антонова В Кузнецке выясняют причину смерти мужчины, обнаруженного мертвым в лесу
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама