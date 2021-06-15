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Число преступлений в Пензенской области по итогам пяти месяцев выросло на 7,6%

16:19 | 15.06.2021 | Криминал

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Пенза, 15 июня 2021. PenzaNews. 6 тыс. 83 преступления зарегистрировано в Пензенской области в январе-мае 2021 года, что на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте прокуратуры региона.

Число преступлений в Пензенской области по итогам пяти месяцев выросло на 7,6%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При этом, по информации ведомства, по Приволжскому федеральному округу число преступлений снизилось на 0,6%.

За первые пять месяцев текущего года в Пензенской области зафиксировано 357 особо тяжких преступлений, рост к аналогичному периоду прошлого года — 22,7%; 1 тыс. 529 тяжких (+15,5%), 1 тыс. 23 средней тяжести (+6,1%), 3 тыс. 174 небольшой тяжести (+3,2%).

Согласно официальным данным, половину преступлений, совершенных в регионе, — 3 тыс. 95 — составили хищения чужого имущества, в том числе кражи и мошенничества.

Также в Пензенской области зафиксирован рост на 73,8% числа преступлений коррупционной направленности — с 61 в январе-мае 2020 года до 106 за аналогичный период 2021.

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