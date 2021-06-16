В Пензе возбуждено уголовное дело по факту организации занятия проституцией Криминал

Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» возбуждено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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В нем уточняется, что в совершении преступления подозреваются двое местных жителей — мужчина 1983 года рождения и женщина 1984 года рождения.

«Полицейские установили, что подозреваемые в 2016 году арендовали нежилое помещение в многоквартирном доме на территории Ленинского района, где оборудовали места для оказания услуг интимного характера, после этого разместили в сети интернет соответствующие объявления для привлечения клиентов. В целях конспирации своей деятельности на входе в помещение была установлена вывеска с названием массажного салона», — сказано в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что допуск клиентов осуществлялся только по предварительной записи, при этом информацию о расположении салона им заранее не сообщали.

«Сотрудники встречали посетителя около соседних домов, затем провожали до места», — уточняется в сообщении.

Из пресс-релиза следует, что салон действовал круглосуточно на протяжении нескольких лет до мая 2021 года.

«В момент визита сотрудников полиции в помещении салона находились администратор и две девушки», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что, по имеющимся данным, в заведении работали шесть жительниц Пензенской области от 23 до 34 лет, включая двух администраторов.