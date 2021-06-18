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В Мокшане убита 15-летняя девушка, подозреваемый задержан

12:22 | 18.06.2021 | Криминал

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Пенза, 18 июня 2021. PenzaNews. 17-летний юноша задержан по подозрению в убийстве 15-летней девушки в рабочем поселке Мокшан Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Мокшане убита 15-летняя девушка, подозреваемый задержан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь с 17 на 18 июня 2021 года в Мокшане обнаружено тело несовершеннолетней девушки 2006 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении убийства задержан 17-летний житель Мокшана. По предварительным данным, молодой человек причинил телесные повреждения потерпевшей в ходе конфликта. Погибшую на месте происшествия обнаружили родственники», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время следователи и криминалисты проводят допрос несовершеннолетнего, устанавливают мотив и обстоятельства совершения убийства.

«Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подростку», — добавили в следственном управлении.

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