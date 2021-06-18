В Пензе вступил в силу приговор по делу об организации незаконной миграции Криминал

Пенза, 18 июня 2021. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда Пензы от 16 февраля 2021 года, которым пятеро жителей города признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

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Как отмечается в сообщении пресс-службы облсуда, двое мужчин, являясь учредителями автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Трудовой резерв», разработали преступную схему, которая обеспечивала иностранным гражданам за денежное вознаграждение успешную сдачу экзаменов по русскому языку, истории России и основ законодательства РФ без фактической проверки их знаний.

«Для этих целей в состав преступной группы были привлечены: переводчик РОО «Узбекская община», подбиравший иностранцев для дальнейшего их направления в учебный центр; директор по учебной части, занимавшийся документацией; преподаватель, принимавший экзамены», — добавляется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что с 16 апреля по 26 июня 2019 года в центре незаконно сдали экзамен 68 иностранцев, которым были выданы документы, содержащие фактически ложные сведения.

«Впоследствии эти документы были представлены в миграционный орган для выдачи патента, предоставляющего право осуществлять трудовую деятельность и временно пребывать в Российской Федерации на срок от одного до 12 месяцев», — говорится в тексте.

В сообщении отмечается, что двое учредителей центра были приговорены к двум годам лишения свободы, еще двое фигурантов — к 2,5 годам, а один — к 2 годам.

«Четверо подсудимых были взяты под стражу в зале суда. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что осужденной женщине предоставлена отсрочка отбывания назначенного наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

«На приговор районного суда от трех осужденных были поданы апелляционные жалобы, а прокурор принес представление, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.