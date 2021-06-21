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В Пензе выявлена поддельная 5-тысячная купюра

13:02 | 21.06.2021 | Криминал

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Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена в Пензе в инкассаторской сумке, в которой находилась выручка продуктового магазина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе выявлена поддельная 5-тысячная купюра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что аппаратов для определения подлинности купюр в данном магазине нет.

«Сотрудниками полиции была проведена профилактическая беседа с директором магазина, а персоналу вручены памятки», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

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