Пензячку будут судить за использование чужих персональных данных для оформления кредитов Криминал

Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. 29-летняя жительница Пензы, работавшая администратором-кассиром у индивидуального предпринимателя, занимающегося установкой оконных конструкций и иными строительными работами, предстанет перед судом по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере в отношении 11 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«В связи с трудовой деятельностью она располагала персональными данными заказчиков. В период с 27 июня 2019 года по 3 октября 2020 года она воспользовалась этими данными, подделала подписи и оформила от имени 11 жителей региона фиктивные кредитные договора с двумя коммерческими банками. В результате ее действий гражданам был причинен ущерб в размере более 1 млн. 600 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе следствия женщина признала вину, объяснив произошедшее потребностью в деньгах для преодоления материальных трудностей, возникших у ее работодателя, за которого она фактически осуществляла предпринимательскую деятельность.

«Какой-то период времени она вносила ежемесячные платежи по кредитам, однако затем перестала их выплачивать. После получения извещений из банков о наличии задолженностей по кредитам граждане обратились в органы внутренних дел, которые установили причастность злоумышленницы к совершению мошеннических действий», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что потерпевшими по уголовному делу признаны две банковские организации, которые ликвидировали кредитные обязательства граждан и заявили иски о возмещении ущерба к обвиняемой.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд», — говорится в сообщении.