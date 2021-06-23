Жительница Пензы приговорена к 8 годам лишения свободы за убийство супруга Криминал

Пенза, 23 июня 2021. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы назначено 52-летней жительнице Пензы, которая признана судом виновной в убийстве супруга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 1 февраля 2021 года женщина вместе с мужем находилась в квартире по улице Чапаева в городе Пензе, где они вдвоем распивали спиртное. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять родственников злоумышленницы, с ее слов, один раз ударил по лицу, на этой почве между ними произошла ссора. В ходе конфликта женщина схватила нож и нанесла им не менее одного удара в область груди потерпевшего», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что мужчина 1956 года рождения скончался через несколько минут в результате острой кровопотери.

«О смерти мужа злоумышленница сообщила в правоохранительные органы лишь вечером следующего дня», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении обращается внимание на то, что приговор суда пока не вступил в законную силу.