Жительница Пензенской области перечислила незнакомцу 440 тыс. рублей Криминал

Пенза, 24 июня 2021. PenzaNews. Жительница Пензенской области лишилась 440 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенничества.

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«В полицию Пензенского района обратилась пензячка 1968 года рождения. Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что в Москве по ее доверенности племянник пытается снять денежные средства с банковского счета собеседницы. Однако предоставленные им документы вызвали у сотрудников банка сомнения. Гражданка взволновалась, но звонивший ее успокоил. Мужчина объяснил, как предотвратить незаконные операции. Для этого женщине требовалось перечислить все деньги на «безопасный» счет», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что женщина выполнила инструкции незнакомца и перевела крупную сумму на указанный злоумышленником счет.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — отмечается в тексте.