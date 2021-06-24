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Жительница Пензенской области перечислила незнакомцу 440 тыс. рублей

11:17 | 24.06.2021 | Криминал

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Пенза, 24 июня 2021. PenzaNews. Жительница Пензенской области лишилась 440 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенничества.

Жительница Пензенской области перечислила незнакомцу 440 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В полицию Пензенского района обратилась пензячка 1968 года рождения. Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что в Москве по ее доверенности племянник пытается снять денежные средства с банковского счета собеседницы. Однако предоставленные им документы вызвали у сотрудников банка сомнения. Гражданка взволновалась, но звонивший ее успокоил. Мужчина объяснил, как предотвратить незаконные операции. Для этого женщине требовалось перечислить все деньги на «безопасный» счет», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что женщина выполнила инструкции незнакомца и перевела крупную сумму на указанный злоумышленником счет.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — отмечается в тексте.

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