В Пензе вступил в силу приговор водителю «Infiniti», насмерть сбившему дворника Криминал

Пенза, 24 июня 2021. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым водителю автомобиля «Infiniti», насмерть сбившему дворника на тротуаре на проспекте Победы в Пензе, назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на три года, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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«Суд установил, что 11 ноября 2020 года примерно в 8.00 водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Infiniti», имевшим неисправность ходовой части, при которой запрещается эксплуатация транспортных средств, следовал по второй полосе проезжей части на проспекте Победы в Пензе — со стороны улицы Минской в направлении улицы Кронштадтской. Приближаясь к магазину, расположенному на проспекте Победы, 99, он развил скорость движения свыше 60 км/ч, а затем при осуществлении маневра перестроения со второй полосы на первую не справился с управлением автомобиля и допустил его занос», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что машина выехала на территорию магазина, сбила осуществлявшего там уборку пензенца, врезалась в два припаркованных легковых автомобиля, после чего отделившиеся части транспортных средств причинили механические повреждения грузовику, следовавшему по проезжей части.

По словам Натальи Яшиной, водитель признал себя виновным.

«Он пояснил, что в ночь с 10 на 11 ноября находился в компании знакомых в сауне, где употреблял алкогольные напитки. Утром на принадлежащем ему автомобиле, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством, мужчина развез своих знакомых по домам. Приблизительно в 8.00, двигаясь со скоростью около 100 км/ч по проспекту Победы в Пензе в районе магазина «Караван», он не справился с управлением», — отметила пресс-секретарь облсуда.

Она уточнила, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«При назначении подсудимому наказания суд учел, что мужчина не судим, впервые совершил неосторожное преступление, отнесенное к категории тяжких, ранее привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД, частично возместил моральный вред на сумму 250 тыс. рублей», — пояснила Наталья Яшина.

Пресс-секретарь облсуда сообщила, что исковые требования родственников погибшего удовлетворены частично: с виновника ДТП в их пользу в совокупности взыскано 850 тыс. рублей.