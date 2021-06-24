Мужчина приговорен к 8 годам колонии и штрафу в 2 млн. рублей за взятку сотруднику УФСИН Криминал

Пенза, 24 июня 2021. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафа в размере 2 млн. рублей назначено 27-летнему жителю Москвы, который признан судом виновным в даче взятки сотруднику УФСИН России по Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 19 января 2021 года мужчина встретился с сотрудником УФСИН России по Пензенской области на улице Основной в городе Пензе. Находясь в салоне автомашины, злоумышленник передал сотруднику службы исполнения наказаний часть взятки в размере 1 млн. рублей за совершение заведомо незаконных действий — обеспечение улучшения условий отбывания наказания брату в одной из исправительных колоний Пензенской области, возможности пользования средствами сотовой связи и иного личного покровительства осужденному на территории исправительного учреждения», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что оставшуюся часть взятки в размере 1 млн. рублей злоумышленник планировал передать сотруднику УФСИН после смягчения условий содержания родственника.

«Противоправные действия мужчины были пресечены в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудников УФСБ и ОСБ УФСИН России по Пензенской области. Следователем регионального следственного управления денежные средства были изъяты при осмотре места происшествия», — пояснили в СУ СКР.

В управлении отметили, что ранее мужчина был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе.