В Пензенской области суд ограничил свободу многодетной матери, убившей супруга Криминал

Пенза, 24 июня 2021. PenzaNews. Наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года назначено 24-летней многодетной матери из Бековского района Пензенской области, которая признана судом виновной в убийстве супруга, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«В ходе рассмотрения дела в суде установлено, что вечером 14 января 2021 года женщина по месту своего жительства в одном из сел Бековского района поссорилась с находившимся в состоянии алкогольного опьянения 31-летним супругом. Мужчина на почве ревности стал оскорблять женщину, нанес ей несколько ударов руками в область головы, повалил ее на пол, сел сверху и продолжил наносить удары руками в область головы и верхних конечностей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщина получила кровоподтеки.

Из сообщения следует, что жительница Бековского района, воспользовавшись попыткой находившейся у них в гостях подруги оттащить ее мужа, ударила супруга ножом в живот, в результате чего он через непродолжительное время скончался.

«Установленные по делу обстоятельства позволили государственному обвинителю просить суд о переквалификации действий подсудимой с ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» на ч. 1 ст. 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление». Суд согласился с позицией государственного обвинителя и удовлетворил заявленное ходатайство», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что приговор матери четверых детей вступил в законную силу.