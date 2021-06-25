Житель Пензы перевел мошенникам более 2,7 млн. рублей Криминал

Пенза, 25 июня 2021. PenzaNews. 32-летний житель Пензы перевел телефонным мошенникам более 2,7 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Мужчина рассказал, что ему на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центрального банка России. Незнакомец сообщил, что от имени гражданина поступила заявка на оформление кредита. Также он сказал, что к данным мошенническим действиям причастны сотрудники банка. Чтобы предотвратить «незаконные операции», мнимый специалист предложил гражданину самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем мужчине позвонил другой злоумышленник, который представился сотрудником полиции и рекомендовал ему следовать инструкциям лжесотрудника ЦБ РФ.

«Будучи введенным в заблуждение, гражданин оформил на себя кредиты в шести различных банках на общую сумму более 2,7 млн. рублей. За восемь дней потерпевший совершил свыше 180 переводов на различные счета абонентских номеров, предоставленные злоумышленниками. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.