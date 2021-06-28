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Жителю Старой Каменки за кражу детского самоката грозит до двух лет лишения свободы

13:08 | 28.06.2021 | Криминал

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Пенза, 28 июня 2021. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Старой Каменки Пензенской области за кражу детского самоката.

Жителю Старой Каменки за кражу детского самоката грозит до двух лет лишения свободы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Пензенского района был установлен житель Старой Каменки 1976 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Полицейские выяснили, что данный гражданин совершил кражу детского самоката, который был оставлен на лестничной площадке в подъезде дома на улице Молодежной. Похищенное имущество принадлежит гражданину 1988 года рождения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве добавили, что злоумышленник дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказали в пресс-службе.

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