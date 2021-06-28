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Уроженец Ярославской области задержан в Пензе по подозрению в распространении наркотиков

16:58 | 28.06.2021 | Криминал

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Пенза, 28 июня 2021. PenzaNews. Уроженец Ярославской области 1997 года рождения, подозреваемый в распространении наркотиков на территории Пензы, задержан в подъезде дома на улице Мира. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Уроженец Ярославской области задержан в Пензе по подозрению в распространении наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При личном досмотре у него был обнаружен и изъят пакет, в котором находились свертки с веществом светло-бежевого цвета в виде порошка, кристаллов и комков», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как показала экспертиза, изъятое вещество в своем составе содержит производное наркотического средства массой 498,4 грамма.

«В дальнейшем полицейские установили, что злоумышленник прибыл в Пензу около двух недель назад с целью оборудования тайников с наркотическим средством, после чего планировал уехать в свой регион. В целях конспирации молодой человек ежедневно менял жилье, снимая квартиры в разных частях города. Наркотики он забирал оптовыми партиями, после чего расфасовывал их на более мелкие «закладки» для розничных продаж», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

«Мужчина дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в пресс-релизе.

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