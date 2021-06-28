По факту предоставления сиротам некачественного жилья в Башмаково возбуждены уголовные дела Криминал

Башмаково, 28 июня 2021. PenzaNews. Уголовные дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» возбуждены по факту предоставления детям-сиротам жилых помещений ненадлежащего качества в рабочем поселке Башмаково Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в 2014–2015 годах должностные лица администрации Башмаковского района по итогам проведения аукционов заключили муниципальные контракты с одним из обществ с ограниченной ответственностью на приобретение введенных в эксплуатацию жилых помещений в рабочем поселке Башмаково для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время в предоставленных квартирах выявлены недостатки в виде отсутствия системы вентиляции, сквозных прогниваний конструкций пола, наличия плесени и поражения грибком стен, отсутствия утепления полов и другие нарушения строительных норм», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что данные дефекты не были выявлены должностными лицами на стадии приемки жилых помещений и не устранены до настоящего времени, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов потерпевших.

«По уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему», — поясняется в тексте.