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Житель Кондоля, обвиняемый в причинении смерти знакомому, заключен под стражу

14:07 | 30.06.2021 | Криминал

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Пенза, 30 июня 2021. PenzaNews. 43-летний житель села Кондоль Пензенской области, обвиняемый в причинении смерти знакомому, заключен под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Житель Кондоля, обвиняемый в причинении смерти знакомому, заключен под стражу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 22 июня обвиняемый распивал спиртное с ранее знакомым мужчиной. После дополнительного приобретения алкоголя они решили продолжить его употребление на улице. В ходе общения между мужчинами произошел конфликт: как пояснил злоумышленник, потерпевшему не понравился тон его голоса при разговоре. В результате обвиняемый нанес оппоненту множественные удары ногой в область грудной клетки и живота. После избиения злоумышленник ушел домой», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что 39-летний потерпевший скончался от тупой сочетанной травмы груди с повреждением ребер и внутренних органов.

В следственном управлении добавили, что жителю Кондоля предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Ранее он был судим за аналогичное преступление, а также кражу, угон и уклонение от отбывания ограничения свободы», — отметили в пресс-службе.

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