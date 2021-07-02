В Пензенской области завершено расследование дела о краже почти 19 тонн металла Криминал

Пенза, 2 июля 2021. PenzaNews. Расследование уголовного дела о краже более 18,6 тонны лома черных металлов, похищенных из грузовых полувагонов на станции Пачелма в декабре 2020 года, завершено в Пензенской области.

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Ущерб от преступления превысил 390 тыс. рублей. Сотрудники транспортной полиции установили, что к его совершению причастны четверо молодых людей 1991–1996 годов рождения.

По данным следствия, трое мужчин неоднократно приезжали ночью на станцию и, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, грузили похищенное в личные автомобили, после чего сдавали в пункт приема металла своему подельнику.

В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает «МВД медиа».