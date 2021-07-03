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В Кузнецке обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей

13:10 | 03.07.2021 | Криминал

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Кузнецк, 3 июля 2021. PenzaNews. Поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России, фальшивка поступила в организацию от местного жителя.

«При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ. Фальшивка была изъята сотрудниками полиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по словам мужчины, купюру он получил от покойной родственницы в 2018 году.

«В ходе осмотра жилища гражданина других денежных купюр с признаками подделки, а также оборудования для их изготовления обнаружено не было», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что по факту выявления фальшивки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

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