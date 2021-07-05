В Пензе около частного дома на улице Кошевого обнаружено 28 кустов конопли Криминал

Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пензе обнаружили 28 кустов конопли на территории частного дома, расположенного на улице Кошевого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ [«Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»]», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в совершении преступления подозревается владелец дома 1990 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Гражданин дал признательные показания. По его словам, данное растение он выращивал для личного употребления», — сказано в сообщении.