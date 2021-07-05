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В Пензе около частного дома на улице Кошевого обнаружено 28 кустов конопли

13:21 | 05.07.2021 | Криминал

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Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пензе обнаружили 28 кустов конопли на территории частного дома, расположенного на улице Кошевого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе около частного дома на улице Кошевого обнаружено 28 кустов конопли. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ [«Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»]», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в совершении преступления подозревается владелец дома 1990 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Гражданин дал признательные показания. По его словам, данное растение он выращивал для личного употребления», — сказано в сообщении.

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