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Житель Пензы приговорен к 4 годам колонии за изнасилование и кражу

13:58 | 06.07.2021 | Криминал

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Пенза, 6 июля 2021. PenzaNews. 55-летний житель Пензы приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Житель Пензы приговорен к 4 годам колонии за изнасилование и кражу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, ночью 28 августа 2020 года на улице — на территории Октябрьского района города Пензы — мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяя насилие к женщине, совершил изнасилование, после чего злоумышленник тайно похитил золотой браслет, сорвав его с руки потерпевшей и причинив ей материальный ущерб на сумму более 25 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что свою вину пензенец не признал.

«Ранее мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и кражу», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

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