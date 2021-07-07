Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседки Криминал

Пенза, 7 июля 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1977 года рождения предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседки, совершенном в ходе конфликта в доме на улице Ульяновской весной текущего года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 29 апреля 2021 года потерпевшая пришла в гости к соседям, у которых находилась еще одна женщина. Компания начала употреблять спиртное. Через некоторое время между обвиняемым и его бывшей супругой возник конфликт, в который вмешалась потерпевшая. Злоумышленник начал выталкивать гостью из комнаты, та сопротивлялась. В результате мужчина нанес потерпевшей не менее двух ударов ножом в область грудной клетки», — сказали в ведомстве.

В следственном управлении уточнили, что женщина 1983 года рождения от полученных колото-резаных ранений скончалась в общем коридоре.

«Ранее обвиняемый был судим за совершение кражи», — отметили в пресс-службе.