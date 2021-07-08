В Сердобске компания погасила долги по зарплате после возбуждения уголовного дела Криминал

Сердобск, 8 июля 2021. PenzaNews. Работодатель полностью погасил образовавшуюся перед администратором организации по продаже стройматериалов задолженность благодаря мерам, принятым следствием в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» в Сердобске Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью, занимающегося продажей строительных материалов, в период с октября 2017 года по апрель 2018-го, а также с августа по ноябрь 2018 года полностью не выплачивал заработную плату работнику, занимавшему должность администратора. При этом у руководителя организации была реальная возможность произвести все положенные выплаты», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент задолженность по зарплате погашена в полном объеме: более 87 тыс. рублей и пени за несвоевременную выплату в сумме свыше 40 тыс. рублей.

В управлении пояснили, что поскольку мужчина, возглавлявший организацию в тот период, впервые привлекается к уголовной ответственности, совершил преступление небольшой тяжести и полностью возместил причиненный ущерб на первоначальном этапе следствия, уголовное дело в отношении него прекращено.