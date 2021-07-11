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Полицейские раскрыли кражу более 230 тыс. рублей из автомобиля пензенца вблизи ТЦ у трассы

11:10 | 11.07.2021 | Криминал

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Пенза, 11 июля 2021. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу сумки с документами на имя 42-летнего жителя Пензы и деньгами в сумме более 230 тыс. рублей из салона автомобиля, оставленного владельцем на парковке торгового центра вблизи федеральной трассы М5 «Урал». Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Полицейские раскрыли кражу более 230 тыс. рублей из автомобиля пензенца вблизи ТЦ у трассы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого в совершении данного преступления. В результате сотрудниками уголовного розыска совместно с инспекторами дорожно-патрульной службы злоумышленник был задержан. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель города Шахты Ростовской области 1978 года рождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

«По его словам, в день кражи он находился на парковке торгового центра. Мужчина обратил внимание на автомобиль, водитель которого направился в торговый центр. После этого подозреваемый воспользовался устройством для отключения сигнализации, открыл дверь салона и совершил хищение. Денежные средства мужчина потратил на свои нужды, а сумку с документами выкинул на обочине дороги», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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