Полицейские раскрыли кражу более 230 тыс. рублей из автомобиля пензенца вблизи ТЦ у трассы Криминал

Пенза, 11 июля 2021. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу сумки с документами на имя 42-летнего жителя Пензы и деньгами в сумме более 230 тыс. рублей из салона автомобиля, оставленного владельцем на парковке торгового центра вблизи федеральной трассы М5 «Урал». Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Полицейские провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого в совершении данного преступления. В результате сотрудниками уголовного розыска совместно с инспекторами дорожно-патрульной службы злоумышленник был задержан. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель города Шахты Ростовской области 1978 года рождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

«По его словам, в день кражи он находился на парковке торгового центра. Мужчина обратил внимание на автомобиль, водитель которого направился в торговый центр. После этого подозреваемый воспользовался устройством для отключения сигнализации, открыл дверь салона и совершил хищение. Денежные средства мужчина потратил на свои нужды, а сумку с документами выкинул на обочине дороги», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».