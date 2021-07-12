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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в строительной компании

13:36 | 12.07.2021 | Криминал

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Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам строительной компании возбуждено в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в строительной компании. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, руководитель общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством, в период с декабря 2020 года по май 2021-го полностью не выплачивал заработную плату нескольким работникам», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что сумма задолженности превысила 5 млн. рублей.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления; принимаются меры, направленные на погашение работодателем имеющейся задолженности», — пояснили в управлении.

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