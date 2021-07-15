Житель Пензы лишился более 920 тыс. рублей в надежде заработать денег Криминал

Пенза, 15 июля 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1993 года рождения лишился более 920 тыс. рублей, попавшись на уловку интернет-мошенников о возможности быстрого заработка.

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«Мужчина рассказал, что в приложении Instagram увидел объявление о заработке и перешел по ссылке на сторонний сайт, где оставил свои контакты для связи. Через некоторое время он созвонился в приложении Skype с неизвестным, который прислал ему ссылку для покупки акций», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что для участия в биржевой торговле гражданину предложили зарегистрироваться на платформе для покупки биткоинов.

«Он оформил два кредита в приложении банка на общую сумму 766 тыс. рублей. Далее пензенец перевел все имеющиеся денежные средства в размере 883 тыс. рублей в личный аккаунт сайта, на котором он зарегистрировался. Опомнившись, мужчина захотел вывести деньги обратно на свою банковскую карту, но не смог. Чтобы разобраться, почему у него не получается вернуть свои деньги, он снова связался с незнакомцем, который координировал его действия. По словам неизвестного, было необходимо оплатить комиссию в размере около 40 тыс. рублей, что мужчина и сделал», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что общая сумма причиненного ему материального ущерба составила более 923 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — отмечается в пресс-релизе.