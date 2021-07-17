Уголовное дело возбуждено по факту кражи более 2 тыс. литров бензина с АЗС в Пензе Криминал

Пенза, 17 июля 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи 2 тыс. 160 литров бензина с АЗС на улице Окружной в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Полицейские установили, что кража топлива происходила в течение двух месяцев с помощью заправочной карты на АЗС, расположенной на улице Окружной», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что сумма причиненного ущерба превысила 101 тыс. рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен мужчина 1975 года рождения, причастный к совершению данного преступления. Гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — добавляется в пресс-релизе.