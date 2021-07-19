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В Сердобске обнаружена фальшивая купюра

10:52 | 19.07.2021 | Криминал

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Сердобск, 19 июля 2021. PenzaNews. Поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена в Сердобске Пензенской области в выручке продуктового магазина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Сердобске обнаружена фальшивая купюра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, согласно результатам экспертизы, купюра изготовлена на капельно-струйном принтере.

«Перфорация — прожиг», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

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