Двое молодых людей задержаны в Пензе по подозрению в покушении на сбыт наркотиков Криминал

Пенза, 19 июля 2021. PenzaNews. Двое жителей Пензы в возрасте 17 и 18 лет задержаны в Пензе по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы приволжского следственного управления на транспорте СКР.

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«Следствием установлено, что вечером 13 июля 2021 года при проведении оперативно-разыскных мероприятий по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков на железнодорожном переезде, расположенном на 699 км перегона «Станция Арбеково — станция Пяша» Куйбышевской железной дороги, выявлены два лица, которые днем указанного дня разместили в тайники-закладки, расположенные в лесном массиве на территории Пензенского района Пензенской области, пять свертков с наркотическим средством общей массой 2,48 грамма», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что злоумышленники не довели задуманное до конца, поскольку их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«Выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», — отмечается в сообщении.