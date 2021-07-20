В Никольском районе пенсионерка получила условный срок за поджог дома односельчанки Криминал

Пенза, 20 июля 2021. PenzaNews. 60-летняя жительница села Тюнярь Никольского района Пензенской области, ранее судимая за кражу, получила условный срок за поджог дома знакомой женщины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что между двумя односельчанками 10 августа 2020 года произошел конфликт. В тот же вечер злоумышленница пришла к дому потерпевшей и принесенными с собой спичками подожгла сухую траву около стены террасы, примыкающей к южной стороне дома. Огонь распространился на дом и примыкающую к нему террасу. Не предпринимая попыток к тушению пожара, злоумышленница с места происшествия скрылась», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в результате пожара дом и имущество потерпевшей стоимостью около 211 тыс. рублей были уничтожены.

«Злоумышленница вину в преступлении признала. [Она] пояснила, что поссорились они из-за обвинений потерпевшей в оставлении мусора у ее дома», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

«В пользу потерпевшей с нее взыскан материальный ущерб», — поясняется в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что приговор суда пока не вступил в законную силу.