EN
18:09:21 Вторник, 20 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мошенники попытались выманить у пензенца 1 млн. рублей

11:21 | 20.07.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 20 июля 2021. PenzaNews. Мошенники, действовавшие под видом работников прокуратуры, попытались выманить у жителя Пензы 1 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Мошенники попытались выманить у пензенца 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина пояснил, что ему на телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником прокуратуры города Москвы. Незнакомка сообщила, что собеседник является потерпевшим по уголовному делу по факту мошенничества, в связи с чем с ним свяжутся ее коллеги из прокуратуры Пензенской области. После этого ему поступил звонок от неизвестного, который попросил оказать помощь в поимке мошенников. Для этого пензенцу требовалось прибыть в офис банка и оформить кредит в размере 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, следуя полученным инструкциям, пензенец посетил банк, однако в выдаче кредита ему там отказали.

«Мужчина на этом не остановился и поехал в прокуратуру Пензенской области, чтобы лично встретиться со звонившим», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в ведомстве сотрудника с таким именем не оказалось.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — уточняется в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пачелмском районе возведут пять модульных ФАПов и врачебную амбулаторию В Пензенской области получено 138 тыс. тонн зерновых и зернобобовых
Полицейские разыскали угнанный в Пензе автомобиль В Пензенской области за сутки подтверждено 237 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области заготовлено почти 294 тыс. тонн сена В Никольском районе пенсионерка получила условный срок за поджог дома односельчанки
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама