Мошенники попытались выманить у пензенца 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 20 июля 2021. PenzaNews. Мошенники, действовавшие под видом работников прокуратуры, попытались выманить у жителя Пензы 1 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Мужчина пояснил, что ему на телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником прокуратуры города Москвы. Незнакомка сообщила, что собеседник является потерпевшим по уголовному делу по факту мошенничества, в связи с чем с ним свяжутся ее коллеги из прокуратуры Пензенской области. После этого ему поступил звонок от неизвестного, который попросил оказать помощь в поимке мошенников. Для этого пензенцу требовалось прибыть в офис банка и оформить кредит в размере 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, следуя полученным инструкциям, пензенец посетил банк, однако в выдаче кредита ему там отказали.

«Мужчина на этом не остановился и поехал в прокуратуру Пензенской области, чтобы лично встретиться со звонившим», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в ведомстве сотрудника с таким именем не оказалось.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — уточняется в пресс-релизе.