Число преступлений в Пензенской области в I полугодии выросло на 6,7% Криминал

Пенза, 21 июля 2021. PenzaNews. Число зарегистрированных преступлений выросло в Пензенской области по итогам I полугодия 2021 года до 7 тыс. 328, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные регионального управления МВД России о состоянии оперативной обстановки за январь-июнь текущего года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, в Пензе рост составил 9,4%, в Кузнецке — 13,1%, в Заречном — 5,9%.

В районах области значительный рост числа зарегистрированных преступлений наблюдается в зоне обслуживания МО МВД России «Нижнеломовский» — 9,5%, ОМВД России по Кузнецкому району — 25,7%, а также в Башмаковском и Каменском — 18,8%, Пензенском — 17,5%, Спасском — 30% и Наровчатском — 26,7%.

Уровень преступности в Пензенской области составил по итогам I полугодия 2021 года 561,3 преступления на 100 тыс. населения. За аналогичный период показатель равнялся 520,9.