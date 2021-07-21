Пензенская область вошла в число регионов с наибольшими темпами прироста числа нераскрытых преступлений Криминал

Пенза, 21 июля 2021. PenzaNews. Пензенская область вошла в число регионов с наибольшими темпами прироста числа нераскрытых преступлений. Об этом свидетельствуют данные о состоянии преступности в стране за I полугодие 2021 года, размещенные на сайте МВД России и портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

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Согласно представленным сведениям, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года наибольший прирост — 91,3% — зафиксирован в Санкт-Петербурге.

Также высокие темпы прироста числа нераскрытых преступлений наблюдаются в Ненецком автономном округе — 44,8%, в Чечне — 41,5%, в Астраханской области — 31,6%, в Алтайском крае — 25,1%, в Тульской области — 22,7% и Дагестане — 20,6%.

В Пензенской области в I полугодии 2021 года остались нераскрытыми 2 тыс. 492 преступления. Это на 17,9% больше по сравнению с январем-июнем 2020-го.

В целом в стране по итогам первой половины текущего года не раскрыто 392 тыс. 848 преступлений, снижение составило 1,55%.