В Пензенской области за полгода изъято более 113 кг наркотических и сильнодействующих веществ Криминал

Пенза, 21 июля 2021. PenzaNews. 113,3 кг наркотических и сильнодействующих веществ изъято из незаконного оборота в Пензенской области в I полугодии 2021 года. Об этом свидетельствуют данные регионального управления МВД России о состоянии оперативной обстановки за январь-июнь текущего года.

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По информации полиции, за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 347 фактов сбыта наркотиков, что на 10,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Согласно сведениям, размещенным на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ, всего в январе-июне 2021-го в Пензенской области было зарегистрировано 660 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это на 2,4% меньше по сравнению с I полугодием 2020-го.