Пятеро пензенцев получили по 9 лет колонии за незаконное производство наркотиков Криминал

Пенза, 21 июля 2021. PenzaNews. Наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей назначено каждому из пятерых жителей Пензы 1970–1980 годов рождения, которых Пензенский областной суд 21 июля признал виновными в незаконном производстве наркотических средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

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«Суд установил, что с 25 августа 2018 года по 11 июля 2019 года подсудимые, согласно отведенной каждому из них роли, действовали в составе организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотических средств через интернет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что они подобрали и оборудовали место для производства наркотиков, через тайники заполучили оборудование и химкомпоненты, приобрели в магазинах Пензы необходимые приспособления и средства индивидуальной защиты, наладили изготовление запрещенных веществ и их сбыт и получали через карточные счета и «закладки» на территории Московской области денежные средства в качестве оплаты.

В сообщении уточняется, что сотрудники УФСБ России по Пензенской области изъяли около 16 кг незаконно произведенного вещества, содержащего наркотическое средство, в домовладении одного из участников группы.

«Свою вину подсудимые признали полностью», — отмечается в тексте.

В нем обращается внимание на то, что телефоны и три принадлежащих подсудимым автомобиля, которые использовались для совершения преступления, конфискованы.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.