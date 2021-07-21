EN
02:05:38 Четверг, 22 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пятеро пензенцев получили по 9 лет колонии за незаконное производство наркотиков

17:37 | 21.07.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 21 июля 2021. PenzaNews. Наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей назначено каждому из пятерых жителей Пензы 1970–1980 годов рождения, которых Пензенский областной суд 21 июля признал виновными в незаконном производстве наркотических средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Пятеро пензенцев получили по 9 лет колонии за незаконное производство наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суд установил, что с 25 августа 2018 года по 11 июля 2019 года подсудимые, согласно отведенной каждому из них роли, действовали в составе организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотических средств через интернет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что они подобрали и оборудовали место для производства наркотиков, через тайники заполучили оборудование и химкомпоненты, приобрели в магазинах Пензы необходимые приспособления и средства индивидуальной защиты, наладили изготовление запрещенных веществ и их сбыт и получали через карточные счета и «закладки» на территории Московской области денежные средства в качестве оплаты.

В сообщении уточняется, что сотрудники УФСБ России по Пензенской области изъяли около 16 кг незаконно произведенного вещества, содержащего наркотическое средство, в домовладении одного из участников группы.

«Свою вину подсудимые признали полностью», — отмечается в тексте.

В нем обращается внимание на то, что телефоны и три принадлежащих подсудимым автомобиля, которые использовались для совершения преступления, конфискованы.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Новости партнеров
Читайте также
Куликов, Рекаев, Руденский, Самокутяев и Шпагин зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Госдумы В Пензенской области за полгода изъято более 113 кг наркотических и сильнодействующих веществ
На улице Ленина в Пензе завершены ремонтные работы Пензенская область вошла в число регионов с наибольшими темпами прироста числа нераскрытых преступлений
В Пензенской области в I полугодии число особо тяжких преступлений выросло на 27,9% Люлин назначен директором ГКУ «Камешкирско-Лопатинское лесничество»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама