Житель Кузнецка осужден за уклонение от призыва на военную службу Криминал

Кузнецк, 22 июля 2021. PenzaNews. 21-летний житель Кузнецка Пензенской области признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что молодой человек 1999 года рождения был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 21 июня 2021 года в военный комиссариат города Кузнецка, Кузнецкого и Сосновоборского районов для прохождения медицинского освидетельствования. В военкомат он не явился, не имея уважительных причин и законных оснований для освобождения от военной службы и предоставления отсрочки. Впоследствии он вновь был вызван повесткой в военкомат на 24 июня, которую также проигнорировал», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что кузнечанин в ходе следствия объяснил свои действия нежеланием проходить военную службу.

«Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в следственном управлении.