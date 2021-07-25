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Трое молодых людей подозреваются в серии краж элитного алкоголя из магазинов Пензы

14:08 | 25.07.2021 | Криминал

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Пенза, 25 июля 2021. PenzaNews. Трое молодых людей — один 2002 года рождения и двое 2004 годов рождения — подозреваются в серии краж элитного алкоголя из магазинов Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Трое молодых людей подозреваются в серии краж элитного алкоголя из магазинов Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Злоумышленники дали признательные показания. Как пояснил один из подозреваемых, они специально надевали одежду свободного кроя. В результате этого каждому из злоумышленников удавалось незаметно проносить через кассовые терминалы до трех бутылок спиртного. Похищенным товаром они распоряжались по своему усмотрению», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что установлена причастность подозреваемых к восьми таким преступлениям, общий материальный ущерб от их действий оценивается в сумму около 40 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что двое молодых людей 2004 года рождения ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

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