Жительница Сердобска лишилась более 355 тыс. рублей, пытаясь заработать Криминал

Пенза, 26 июля 2021. PenzaNews. Жительница города Сердобска Пензенской области 1966 года рождения лишилась более 355 тыс. рублей, пытаясь заработать через интернет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Женщина рассказала, что в сети интернет увидела объявление о заработке на биржевых торгах и перешла по ссылке. Данный сайт якобы предоставлял брокерские услуги, давал доступ к торговле валютой и рыночным операциям», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что сердобчанка зарегистрировалась на интернет-ресурсе и перевела в свой личный кабинет более 355 тыс. рублей.

«Через некоторое время она захотела вывести деньги обратно на свою банковскую карту, но ей этого сделать не удалось. Гражданка поняла, что попала на фишинговый сайт, и обратилась в полицию», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».