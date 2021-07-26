В Кузнецком районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений Криминал

Пенза, 26 июля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» возбуждено в Кузнецком районе Пензенской области.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России, в совершении преступления подозревается житель Нижнедубенска 1964 года рождения.

«Оперативники выяснили, что в 200 метрах от своего дома, расположенного на улице Дубенской, мужчина произвел незаконную вырубку сырорастущих деревьев. В лесном массиве гражданин спилил 19 берез и 44 сосны. Ущерб, причиненный действиями злоумышленника, составил более 940 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что полицейские задержали мужчину в тот момент, когда тот возвращался из леса.

«Спиленные деревья он превращал в заготовки для бревен на месте, после чего вывозил их на тракторе с прицепом, который одалживал у своего знакомого. Вырубку мужчина производил самостоятельно, однако погрузку осуществлял с помощью еще двоих человек. Его помощники не догадывались, что принимают участие в противозаконной деятельности, так как подозреваемый пояснил им, что данный участок леса принадлежит ему. При осмотре его домовладения во дворе были обнаружены бревна, которые впоследствии изъяли сотрудники полиции», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что подозреваемый дал признательные показания.

«По его словам, вырубку леса он начал с марта текущего года, так как из-за недостатка денежных средств не мог позволить себе покупку пиломатериалов, а домовладение, в котором он проживает было построено около 50 лет назад и все надворные постройки требовали ремонта, поэтому он решил отстроить их заново», — сообщается в тексте.