В Пензе владелице возвращена украденная лодка, которую незнакомец сдал на металлолом Криминал

Пенза, 27 июля 2021. PenzaNews. Полицейские вернули жительнице Железнодорожного района Пензы лодку, которую злоумышленник украл на берегу реки неподалеку от дома женщины и сдал на металлолом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Данный гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции, где раскаялся в содеянном и дал признательные показания. Он рассказал, что приметил лодку в октябре 2020 года и посчитал бесхозной. Когда у него возникло трудное материальное положение, он вспомнил о своей прошлогодней находке. Мужчина решил ее украсть. В полночь он прибыл на знакомое место, спустил лодку на воду и поплыл на другой берег. Из-за позднего времени злоумышленник не смог вызвать грузовое такси, поэтому решил вернуться за похищенным на следующий день. Гражданин спрятал лодку в кустарнике, а сам отправился домой», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, проснувшись, мужчина вызвал грузтакси и позвал на помощь своего знакомого, которому солгал о покупке лодки.

«После этого мужчина продал ее в пункт приема металлолома. Вырученные денежные средства в размере 14 тыс. рублей злоумышленник потратил на личные нужды», — уточняется в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.