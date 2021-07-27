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В Пензе владелице возвращена украденная лодка, которую незнакомец сдал на металлолом

14:50 | 27.07.2021 | Криминал

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Пенза, 27 июля 2021. PenzaNews. Полицейские вернули жительнице Железнодорожного района Пензы лодку, которую злоумышленник украл на берегу реки неподалеку от дома женщины и сдал на металлолом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе владелице возвращена украденная лодка, которую незнакомец сдал на металлолом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данный гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции, где раскаялся в содеянном и дал признательные показания. Он рассказал, что приметил лодку в октябре 2020 года и посчитал бесхозной. Когда у него возникло трудное материальное положение, он вспомнил о своей прошлогодней находке. Мужчина решил ее украсть. В полночь он прибыл на знакомое место, спустил лодку на воду и поплыл на другой берег. Из-за позднего времени злоумышленник не смог вызвать грузовое такси, поэтому решил вернуться за похищенным на следующий день. Гражданин спрятал лодку в кустарнике, а сам отправился домой», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, проснувшись, мужчина вызвал грузтакси и позвал на помощь своего знакомого, которому солгал о покупке лодки.

«После этого мужчина продал ее в пункт приема металлолома. Вырученные денежные средства в размере 14 тыс. рублей злоумышленник потратил на личные нужды», — уточняется в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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