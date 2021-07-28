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В Пензе завершено расследование дела об инсценировке ДТП ради выплат по ОСАГО

10:05 | 28.07.2021 | Криминал

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Пенза, 28 июля 2021. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела об инсценировке дорожно-транспортных происшествий ради выплат по ОСАГО, в рамках которого 11 человек в зависимости от роли каждого обвиняются в мошенничестве в сфере страхования и покушении на такое мошенничество.

В Пензе завершено расследование дела об инсценировке ДТП ради выплат по ОСАГО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в феврале 2016 года житель Пензы 1992 года рождения создал организованную преступную группу, в которую вовлек своих знакомых. Организатор и участники группы, один из которых на тот момент являлся действующим сотрудником полиции, в целях обогащения совершали преступления в сфере автострахования. Так, с февраля 2016 года по июль 2019-го подельники с целью незаконного получения страховых выплат по заключенным ранее со страховыми компаниями договорам ОСАГО умышленно инсценировали не менее 30 дорожно-транспортных происшествий на территории Пензы, поочередно выступая в качестве виновной и потерпевшей сторон», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В ведомстве добавили, что обвиняемые составляли фиктивные извещения об авариях, содержащие заведомо ложные сведения об обстоятельствах ДТП, после чего подавали в страховые компании пакеты документов, необходимых для получения незаконных страховых выплат.

«Таким образом, участники организованной преступной группы получили от четырех страховых компаний денежные средства на общую сумму более 2 млн. рублей», — уточнили в управлении.

В пресс-службе пояснили, что в ходе следствия были арестованы автомашины обвиняемых.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказали в СУ СКР.

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