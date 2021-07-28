В Пензе завершено расследование дела об инсценировке ДТП ради выплат по ОСАГО Криминал

Пенза, 28 июля 2021. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела об инсценировке дорожно-транспортных происшествий ради выплат по ОСАГО, в рамках которого 11 человек в зависимости от роли каждого обвиняются в мошенничестве в сфере страхования и покушении на такое мошенничество.

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«По данным следствия, в феврале 2016 года житель Пензы 1992 года рождения создал организованную преступную группу, в которую вовлек своих знакомых. Организатор и участники группы, один из которых на тот момент являлся действующим сотрудником полиции, в целях обогащения совершали преступления в сфере автострахования. Так, с февраля 2016 года по июль 2019-го подельники с целью незаконного получения страховых выплат по заключенным ранее со страховыми компаниями договорам ОСАГО умышленно инсценировали не менее 30 дорожно-транспортных происшествий на территории Пензы, поочередно выступая в качестве виновной и потерпевшей сторон», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В ведомстве добавили, что обвиняемые составляли фиктивные извещения об авариях, содержащие заведомо ложные сведения об обстоятельствах ДТП, после чего подавали в страховые компании пакеты документов, необходимых для получения незаконных страховых выплат.

«Таким образом, участники организованной преступной группы получили от четырех страховых компаний денежные средства на общую сумму более 2 млн. рублей», — уточнили в управлении.

В пресс-службе пояснили, что в ходе следствия были арестованы автомашины обвиняемых.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказали в СУ СКР.