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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту грабежа в отношении таксиста

14:52 | 28.07.2021 | Криминал

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Пенза, 28 июля 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту грабежа в отношении таксиста, перевозившего троих молодых людей в вечернее время.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту грабежа в отношении таксиста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По указанному в заказе адресу мужчина забрал троих молодых людей. Подъезжая к точке назначения, один из них сказал, что им необходимо проехать в другое место, после чего показал его на карте навигатора. Водитель не был против, так как клиенты обещали доплатить. После этого он привез их к дому, расположенному на улице 354-й Стрелковой Дивизии. Пассажир, который сидел на переднем сидении, расплатился с таксистом наличными в сумме 200 рублей, и молодые люди направились в сторону леса», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что таксист, отъехав несколько метров, осмотрел салон и обнаружил пропажу 1 тыс. 100 рублей.

«Гражданин понял, что кражу совершил клиент, после чего расплатился с ним его же деньгами. Таксист дождался, когда молодые люди выйдут из лесополосы и окрикнул их. Молодые люди стали утверждать, что не брали его денег. Между ними произошел конфликт. В результате него один из молодых людей выронил сотовый телефон. Водитель такси подобрал его и сказал, что не вернет смартфон пока ему не отдадут украденные денежные средства. Затем он сел в машину и попытался уехать. Однако за бампер автомобиля схватился хозяин телефона, после чего машину пришлось остановить», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что один из злоумышленников открыл переднюю пассажирскую дверь, схватил сотовый телефон и планшетный компьютер, который был прикреплен к приборной панели, и побежал в сторону леса.

«Таксист погнался за ним, но догнать не смог», — уточняется в тексте.

В пресс-релизе поясняется, что личность молодого человека была установлена по горячим следам, он дал признательные показания.

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