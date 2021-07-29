Жительница Пензы лишилась около 440 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже Криминал

Пенза, 29 июля 2021. PenzaNews. Жительница Пензы 1994 года рождения лишилась около 440 тыс. рублей при попытке заработать на бирже.

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«Женщина рассказала, что в декабре 2020 года на сайте для поиска работы оставила свое портфолио. В июле текущего года ей позвонила незнакомка и сообщила, что является сотрудником брокерской фирмы. Неизвестная предложила попробовать сыграть на бирже. Звонившая пообещала, что пензячка сможет каждую неделю получать проценты от вложенных в их компанию денег. Также она пояснила, что денежные средства можно вывести на свою карту в любой момент. Когда девушка согласилась, с ней в Skype связались неизвестные. Для регистрации и участия в биржевой торговле гражданке требовалось перечислить деньги на банковский счет, который ей предоставил лжеспециалист», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что, следуя полученным инструкциям, жительница Пензы перевела 437 тыс. рублей.

«Через некоторое время пензячка попыталась вывести свои денежные средства, однако это у нее не получилось», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».