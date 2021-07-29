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В Пензе у двух женщин изъято 90 свертков с наркотиком

12:17 | 29.07.2021 | Криминал

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Пенза, 29 июля 2021. PenzaNews. Полицейские изъяли 90 подготовленных к сбыту свертков с наркотическим средством у двух жительниц Подмосковья 1988 и 1985 годов рождения в ходе их личного досмотра в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе у двух женщин изъято 90 свертков с наркотиком. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«[Ранее] оперативники выяснили, что злоумышленницы прибывают в Пензенскую область с целью оборудования тайников с наркотиками, после чего незамедлительно возвращаются в свой город», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщины дали признательные показания.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ [«Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»]», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что в отношении задержанных женщин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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