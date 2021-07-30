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В Пензе сотрудники ИК-4 пресекли попытку доставки в колонию запрещенного вещества

12:31 | 30.07.2021 | Криминал

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Пенза, 30 июля 2021. PenzaNews. Сотрудники исправительной колонии №4, расположенной в Пензе, пресекли попытку доставки в учреждение запрещенного вещества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСИН России.

В Пензе сотрудники ИК-4 пресекли попытку доставки в колонию запрещенного вещества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К участку колонии-поселения подъехал автомобиль, из которого вышел мужчина и выгрузил четыре мешка шпатлевки на асфальт, после чего быстро скрылся в неизвестном направлении. При досмотре указанных мешков были обнаружены два свертка, внутри которых находились таблетки неизвестного происхождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как установлено в ходе экспертизы, таблетки содержат сильнодействующее вещество массой 54,55 грамма.

«К организации доставки запрещенных веществ причастен осужденный 1987 года рождения, отбывающий наказание в данном исправительном учреждении», — отмечается в тексте.

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