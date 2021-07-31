В Пензе 16-летняя девушка обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере Криминал

Пенза, 31 июля 2021. PenzaNews. 16-летняя жительница Пензы предстанет перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, в начале мая 2021 года 16-летняя девушка, желая заработать на личные нужды, решила заняться деятельностью в сфере незаконного оборота наркотических средств. Своими планами она поделилась с 15-летним знакомым, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности. Тот также решил принять участие в незаконном сбыте наркотиков», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что не позднее 10 мая обвиняемая через интернет получила информацию о местонахождении оптовой «закладки» с наркотическим средством.

«Сведения она переправила приятелю, который обнаружил и забрал на территории Железнодорожного района города Пензы «закладку» с наркотиком массой 30,23 грамма. Встретившись в тот же день в одном из торговых центров Пензы, молодые люди в помещении туалета начали расфасовывать наркотическое средство на более мелкие партии для дальнейшего сбыта. Своими действиями они привлекли внимание работников торгового центра, которые вызвали сотрудников полиции. Побоявшись, что их застанут на месте с поличным, девушка спрятала сумочку с 20 свертками с наркотиком в туалете», — пояснили в следственном управлении.

В ведомстве отметили, что прибывшие на место полицейские изъяли сумку с наркотиками, а молодые люди были задержаны в тот же день в центре города.

«Подростки поставлены на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», — подчеркнули в СУ СКР.